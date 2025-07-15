«Жмет мундир»: депутат оценил угрозы Трампа ввести 100% пошлины против России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что попытки Трампа играть роль мирового полицейского пока не увенчались успехом: так спикер прокомментировал угрозы американского лидера ввести 100% пошлины на товары из России, сообщает NEWS.ru .

«Трамп снова примеряет на себя роль мирового полицейского, надевая мундир, который ему явно жмет. Не удалось разрешить конфликт за сутки, как обещал, пришлось возобновить оружейные поставки Украине, хотя собирался прекратить. Теперь выставляет очередной срок в 50 дней, обещая гигантские пошлины всем, кто ведет с РФ торговые отношения», — сказал Журавлев.

По его словам, Трамп даже не понимает, что речь идет о половине мира, включая Китай, Бразилию и Индию, а разрыв с этими экономиками может нанести вред и самим США.

Депутат также посоветовал российским войскам не обращать внимание на слова американского лидера и просто идти вперед.