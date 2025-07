Взаимодействие России и стран Ближнего Востока: от ископаемых до медицины

Экономическое взаимодействие России и Саудовской Аравии

На днях министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф заявил о заинтересованности страны российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования и беспилотных систем. Это произошло в ходе встреч представителей России и Саудовской Аравии, где также затрагивалось сотрудничество в горнодобывающей и геологической отраслях.

«Россия активно выстраивает сотрудничество с Саудовской Аравией на различных уровнях, прежде всего, на уровне бизнес-партнерства. К слову, за последние восемь лет торговый оборот между странами вырос с 491 млн долларов до 3,2 млрд долларов», — отметила Танцюра.

Россия развивает многостороннее сотрудничество с ОАЭ

Но это не единственная страна ближневосточного региона, с которой РФ активно выстраивает взаимодействие. Для России в качестве бизнес и инвест-партнера немаловажную роль играют и ОАЭ.

«Недавно Россия подписала с Эмиратами соглашение, согласно которому будет вводиться беспошлинная торговля. Это повысит конкурентоспособность российских товаров и позволит бизнесу экономить ежегодно до 20 млрд рублей, так как таможенные пошлины будут снижены с 5% до 0,6%. Стоит также отметить, что за последние 5 лет объем торговли между Россией и ОАЭ вырос в 2,5 раза», — рассказала эксперт.

РФ старается развивать многостороннее сотрудничество с ОАЭ, в том числе и в области медицины. Например, в марте этого года Минздрав РФ заявил о планах сторон в области профилактики и лечении инфекционных и неинфекционных заболеваний, производстве лекарственных препаратов, внедрении новых медицинских технологий, а также по такому направлению, как медицинский туризм.

И такое взаимодействие России с Эмиратами имеет достаточно оснований, уверена Танцюра. ОАЭ показывают серьезный прорыв в различных областях промышленности.

Эксперт назвала несколько ключевых направлений промышленного развития ОАЭ, среди которых: современные технологии производства продуктов питания, фармацевтика с цифровыми решениями в здравоохранении, судостроение, металлургия, ремесленное искусство и инновации индустрии. Особое место в структуре экономики этой страны занимают экологически чистые материалы, водородная энергетика, электроника, машиностроение, строительство и аэрокосмическая промышленность.

«Что касается фармацевтики, то эта индустрия в ОАЭ переживает настоящий бум развития. Став одним из самых динамично растущих рынков медицинских технологий в мире, страна демонстрирует впечатляющие результаты из года в год», — подчеркнула Танцюра.

«Make it in the Emirates» — так официально маркируют все товары родом из ОАЭ. В совокупности с работой 27 соглашений ОАЭ об экономическом партнерстве (CEPA) такой статус товара обеспечивает доступ производителей к более чем 3 млрд потребителей. Этим активно пользуются и российские предприниматели: завод на территории эмирата и отметка «Make it in the Emirates» на собственной продукции открывает для них новые логистические каналы и рынки сбыта, рассказала эксперт.

«Потенциал сотрудничества России со странами Ближнего Востока, которые продолжают свое развитие в различных отраслях и заинтересованы во многостороннем взаимодействии не только с Россией, но и с союзами, членом которых является РФ. Так, ОАЭ ранее заключили соглашение с ЕАЭС о признании сертификатов стандартов и технических регламентов друг друга. Это и подобные соглашения благотворно сказываются не только на дружбе стран, но и на бизнесе в целом», — резюмировала Танцюра.