«Финам»: рубль находится в режиме свободного падения

В среду курс CNYRUB_TOM (юань/рубль) на Мосбирже на пике составил 15,15 руб., на закрытии — 14,47 руб. С конца октября он поднялся на 6,6%. Таким образом, российский валютный рынок попал в зону турбулентности, а рубль пребывает в режиме свободного падения, сообщает «Финам» .

Рубль начал дешеветь после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Мировые инвесторы ожидают, что его политика поднимет американскую экономику и уровень долларовых процентных ставок.

В результате укрепился доллар. В среду индекс DXY был уже выше 106 п. Это плюс 2,0% относительно конца октября. Рубль же стал стремительно дешеветь. На это в том числе повлияли страхи из-за санкций против Газпромбанка и других крупных кредитных учреждений. Многие боятся, что приток валюты в отечественный контур будет затруднен.

На фоне падения рубля снизилась покупательная активность в непродовольственном сегменте. Однако здесь эксперты ожидают адаптацию с последующим более выраженным охлаждением в начале 2025 года .

Для нормализации обстановки ЦБ отменил до конца 2024 покупку юаней для зеркалирования операций Минфина. Он будет лишь продавать китайскую валюту на 8,4 млрд руб./день.

Также аналитики считают, что правительство РФ может вновь ужесточить требования к продаже экспортной выручки, которые ранее были смягчены. Кроме того, не исключен вариант «радикального» повышения ключевой ставки, но только в качестве экстренной меры.

Ранее эксперт отметила, что курс рубля будет падать несколько дней, а затем вернется к адекватным значениям. Он вновь будет вблизи 100 руб. за доллар.