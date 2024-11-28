Курс рубля будет падать несколько дней, а затем вернется к адекватным значениям

Резкое падение курса рубля не будет носить длительный характер, вскоре он вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб. за доллар, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее словам, локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора.

Санкции против банков могут свидетельствовать в пользу ухудшения обстановки с проведением экспортных платежей, что усилит проблему с дефицитом ликвидности, считает эксперт.

«В моменте движение может быть ярко выраженным, но мы не ожидаем, что такая динамика будет носить длительный характер (речь идет о днях), после чего рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб. за доллар, 108 руб. за евро, 14 руб. за юань», — высказала свое мнение Пырьева.

Официальный курс доллара на 28 ноября составляет 108,0104 рубля, евро — 113,0947 рубля. 27 ноября курс евро на внебиржевом рынке Forex превышал 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года. Курс доллара достигал 114,5 рублей.