Федоров: «купюру БРИКС» номиналом 200 создадут к следующему саммиту в Бразилии

«Купюра БРИКС» номиналом 200 появится в 2025 году, ее презентуют на саммите организации в Бразилии. На символических деньгах будут изображены животные — национальные символы стран объединения, рассказал ТАСС гендиректор компании «АРМ-регистр» и автор аналогичной показанной на саммите в Казани купюры Евгений Федоров.

Линейка «денег» получит наименование «Тотемные животные». На главной стороне на первой купюре номиналом 100, показанной на форуме БРИКС в Казани, были символы стран, например, Кремля или статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

На следующей партии купюр появятся животные, вызывающие ассоциации с государствами, участвующими в БРИКС. Например, у РФ это будет медведь, у Китая тигр.

Федоров добавил, что расплачиваться «деньгами БРИКС» пока нельзя, они просто сувенир. Тем не менее, купюры сделаны качественно, по той же технологии, что и обычная валюта, например, рубли.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина раскритиковала «купюру БРИКС». Она считает, что организации не нужны общие деньги, ведь потребуется интегрировать сферу финансов друг друга.