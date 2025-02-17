ФАС выявила сговор среди поставщиков каменного угля в Камчатском крае

ФАС: Был обнаружен сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

Как заявили в пресс-службе ФАС 17 февраля, нарушения антимонопольного законодательства были выявлены во время аукционов и конкурсов, организованных для подготовки к отопительному сезону. Заказчики, компании АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис», подозреваются в том, что предоставили преимущества участникам торгов — ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис» и ООО «Терминал-Запад».

«Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края», — заявлено в сообщении.

Сообщается, что в случае подтверждения вины компаний им грозят серьезные штрафы, связанные с их оборотом, предупредили в ФАС.

Между тем арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО ЧОП «Легион-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).