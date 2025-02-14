Суд поддержал ФАС во включении ЧОП «Легион-Групп» в реестр нечестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО ЧОП «Легион-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов о внесении сведений в отношении ООО ЧОП «Легион-Групп» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на услуги частной охраны (выставление поста охраны).

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ЧОП «Легион-Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-225704/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.