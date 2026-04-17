ФАС выдала предупреждения WB и Ozon из-за навязывания невыгодных условий

Маркетплейсы Wildberries и Ozon получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за навязывания невыгодных условий продавцам и введения в заблуждение покупателей, сообщает ТАСС .

По данным ведомства, WB и Ozon увеличили сроки выплат продавцам денежных средств за реализованные товары. Также площадки изменили тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе. Стоимость перевозки они привязали к цене товара, а не себестоимости услуг.

Также Ozon ввел платную услугу, когда на карточках товаров появляется знак «оригинал». В ФАС отметили, что это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, но на самом деле это просто платная маркировка. Она не гарантирует, что товар на самом деле оригинальный.

Все эти действия приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и вводят в заблуждение потребителей.

Компании будут обязаны устранить все нарушения до 15 мая. Если предупреждения не будут исполнены, служба возбудит антимонопольное дело.

В начале февраля ФАС заявила, что проверит ценообразование у крупнейших производителей маргарина. Она запросила объяснения причин возможного повышения оптово-отпускных цен с начала 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.