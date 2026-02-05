ФАС проверит ценообразование у крупнейших производителей маргарина

Федеральная антимонопольная служба направила запросы организациям из 16 субъектов России, занимающимся производством маргарина. Ведомство намерено оценить обоснованность установленных оптово-отпускных цен на продукцию.

Производители должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также сведения о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году.

Кроме того, ФАС запросила объяснения причин возможного повышения оптово-отпускных цен с начала 2026 года. В случае выявления нарушений антимонопольное ведомство примет соответствующие меры реагирования.

