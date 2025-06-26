ФАС сообщила о рисках окончательной монополизации рынка маркетплейсов

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в среднесрочной перспективе существуют риски «окончательной монополизации» на рынке маркетплейсов, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что ФАС уже дважды выдала маркетплейсам Wildberries и Ozon предупреждения за навязывание невыгодных условий взаимодействия. Речь идет о части тарифов, штрафах и непрозрачный механизм участия продавцов в автоакциях. Обе торговые площадки исполнили предупреждение ведомства.

Глава ФАС добавил, что в настоящее время специалисты ведомства проверяют соответствие скидок компаний требованиям антимонопольного законодательства, чтобы предотвратить возможную монополизацию рынка, а также защитить интересы потребителей и продавцов.

Ранее стало известно, что ФАС России направила предостережение маркетплейсу Wildberries, который обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». Ведомство посчитало, что действия площадки нарушают закон о защите конкуренции.