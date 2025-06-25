ФАС выдала предостережение WB за счета в Вайлдберриз Банке

Площадка разместила обновленную оферту, в которой указано, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в банке невозможна регистрация новых продавцов. Кроме того, работа с ранее присоединившимися к маркетплейсу предпринимателями тоже будет приостановлена без данного счета.

В документе также сказано, что продавцам ограничат доступ к личному кабинету в случае невыполнения операции, представленной в оферте.

ФАС посчитала, что подобное нарушает Закон о защите конкуренции. Площадке выдали предостережение. Если нарушения не будут исправлены, то служба примет меры антимонопольного реагирования.

Между тем пресс-служба Объединенной компании Wildberries&Russ заявила, что внимательно изучит предостережение. Площадка заявила, что открытие счета нужно для проверки новых продавцов. Компания отметила, что использовать открытый в Вайлдберриз Банке счет необязательно, а его отсутствие не является основанием для блокировки личного кабинета.

Ранее ФАС и ЦБ РФ представили новые правила для банковских вкладов. Это касается мобильных приложений и онлайн-ресурсов.