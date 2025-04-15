Прозрачная система: ФАС и ЦБ РФ представили новые правила для вкладов

Федеральная антимонопольная служба и Центробанк России предлагают рекомендации банкам по улучшению прозрачности вкладов: это касается мобильных приложений и онлайн-ресурсов, нововведения нацелены на защиту прав потребителей, сообщает «Царьград» .

ФАС России и Банк России выявили практики, способные ввести потребителей в заблуждение относительно условий вкладов. В целях уменьшения недобросовестных практик указанные ведомства разработали рекомендации по размещению информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах», — заявили в ФАС.

Банкам рекомендуют предоставлять как можно более детальную информацию о возможных доходах по вкладам, в том числе все условия их получения.

Также их просят сообщать размер минимальной гарантированной ставки без применения специальных графических приемов, которые могут притягивать внимание к наиболее выгодным параметрам.