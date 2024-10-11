ФАС России проводит анализ цен на рыбную продукцию
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Федеральная антимонопольная служба России проанализирует структуру ценообразования на рыбную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.
Для этого у производителей и поставщиков запросили различные данные. Они должны будут представить ведомству отчет об объемах вылова и первичной переработке, об условиях и сроках ее хранения.
Кроме того, ФАС запросила данные о структуре себестоимости рыбной продукции, а также информацию об упаковке и транспортировке. Помимо этого, ведомство уже получило информацию от ритейлеров о ежемесячной динамике закупочных и розничных цен.
Анализу будут подвержены наиболее популярные виды рыбы. Это минтай, сельдь, горбуша, треска, пикша.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила скудный ассортимент рыбы в российских магазинах. По ее словам, власти должны принимать в рыбной отрасли такие решения, которые не приведут к увеличению стоимость продукции.