ФАС России проводит анализ цен на рыбную продукцию

Для этого у производителей и поставщиков запросили различные данные. Они должны будут представить ведомству отчет об объемах вылова и первичной переработке, об условиях и сроках ее хранения.

Кроме того, ФАС запросила данные о структуре себестоимости рыбной продукции, а также информацию об упаковке и транспортировке. Помимо этого, ведомство уже получило информацию от ритейлеров о ежемесячной динамике закупочных и розничных цен.

Анализу будут подвержены наиболее популярные виды рыбы. Это минтай, сельдь, горбуша, треска, пикша.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила скудный ассортимент рыбы в российских магазинах. По ее словам, власти должны принимать в рыбной отрасли такие решения, которые не приведут к увеличению стоимость продукции.