Матвиенко отметила скудный ассортимент рыбы российских магазинах

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что решения, которые власти принимают в рыбной отрасли, должны быть осторожными, чтобы не привести к увеличению стоимости продукции, так как ассортимент рыбы в отечественных магазинах сейчас не радует разнообразием, а цены повышаются. Об этом сообщает ТАСС .

«Цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — сказала Матвиенко при выступлении на правительственном часе с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.

По ее словам, в сентябре прошлого года на Дальнем Востоке рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за 1 кг, а сегодня — по 270 рублей. А цена на белую рыбу, которая всегда считалась дешевле красной, например, филе трески, в рознице составляет до 2 тыс. рублей за 1 кг.

Как считает глава СовФеда, на сегодняшний день увеличивается нагрузка на предприятия рыбной отрасли. Вместе с ФАС власти должны понять, что происходит с ценами на данную продукцию.

Он подчеркнула, что, несмотря на все сложности в отрасли, объем добычи в прошлом году увеличился по сравнению с 2022 годом. Всего выловили 5,3 млн тонн.