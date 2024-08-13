ФАС предложила торговым сетям РФ зафиксировать цены на бытовую технику

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы предложили крупным российским торговым сетям самостоятельно ввести ограничения на стоимость и наценки. Они должны коснуться бытовой техники и электроники, сообщает пресс-служба органа исполнительной власти.

Представители ФАС отправили письмо в DNS, Ситилинк и М.Видео. Федеральная антимонопольная служба видит три положительных момента в добровольном ограничении увеличения стоимости товаров со стороны крупных торговых сетей.

Цены на бытовую технику и электронику не будут резко расти. Больше россиян смогут покупать товары. Будет оказано положительное влияние на рынок.

Ранее сообщалось, что цены на ноутбуки в России к сентябрю могут вырасти на 10%. Причина в том, что увеличилась стоимость комплектующих для компьютеров.