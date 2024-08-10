Рост цен на ноутбуки в РФ к сентябрю может составить до 10%

В России дистрибьюторы вслед за производителями готовятся поднять цены на ноутбуки к началу осени. Стоимость техники может вырасти до 10%, пишет газета «Известия» .

Сотрудник одного из ритейлеров отметил, что на сегодняшний день прослеживается рост цен на комплектующие для ноутбуков. Этот фактор, скорее всего, повлияет на итоговые стоимости некоторых моделей, в частности, бюджетных ноутбуков и компьютеров.

Подобные гаджеты покупают школьникам к началу учебного года.

«Многие производители удерживали цены примерно на одном уровне в течение достаточно долгого времени, чтобы не проигрывать в конкуренции. В результате средняя цена практически не изменилась», — пояснил представитель «Марвел-Дистрибуции».

Он добавил, что в июле этого года стоимость ноутбуков в стране составила порядка 62 тыс. рублей, как и в июле 2023 года.

По его словам, наблюдается рост стоимости жестких дисков и памяти, что подталкивает производителей техники пересматривать стоимость готового товара. Традиционно подорожание указанных компонентов отражается сильнее на устройствах бюджетного сегмента.

Источник, близкий к одному из импортеров, рассказал, что первые партии подорожавших ноутбуков уже доставили в страну. Скоро они появятся в магазинах.