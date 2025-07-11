Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

ЕС рассматривает возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за десять недель, а также регулярного его пересмотра, сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на Bloomberg.

При этом отмечается, что итоговое решение по потолку цены еще не было принято.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил заблокировать согласование восемнадцатого пакета санкций Евросоюза против России, если из него исключат предложение о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете рассказало, что уменьшение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из РФ ставит под сомнение возможности государства поддерживать производственные мощности.