Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил заблокировать согласование восемнадцатого пакета санкций Евросоюза против России, если из него исключат предложение о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, сообщает «Царьград» .

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна готова заблокировать принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, если не будет учтено требование снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. По словам Цахкна, это предложение является ключевым элементом нового санкционного пакета.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако, как отмечает издание Politico, обсуждение этой меры было отложено из-за опасений по поводу возможного роста цен на фоне ситуации на Ближнем Востоке. На саммите G7 страны договорились временно не возвращаться к этому вопросу.

Журналист-международник Сергей Латышев прокомментировал позицию Эстонии, отметив, что западные страны часто нарушают собственные санкции, если это соответствует их интересам.

Он подчеркнул, что Эстония пытается усилить свое влияние в Евросоюзе, но подобная активность, по его мнению, не будет долгосрочной. Латышев добавил, что угроза Таллина заблокировать санкции связана с попыткой отдельных стран ЕС смягчить ограничения против России.