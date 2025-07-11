МЭА сомневается в возможностях РФ сохранить уровень добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете рассказало, что уменьшение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из РФ ставит под сомнение возможности государства поддерживать производственные мощности. В июне ежедневные поставки сырой нефти из России остались на уровне 4,68 млн баррелей, а ежедневный экспорт упал на 110 тыс. баррелей, до 2,55 млн баррелей, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

Объемы поставок не только сырой нефти, но и нефтепродуктов из России в июне были на низком уровне. Они уменьшились до пятилетнего сезонного минимума, подчеркнули в МЭА.

При этом объем поставок нефти из России уменьшался в течение большей части прошлого и этого года. На фоне таких показателей появляются сомнения, что РФ сможет поддерживать собственные добывающие мощности, подчеркнули в агентстве.

При этом в июне экспортная выручка РФ увеличилась более чем на 800 млн долларов, до 13,6 млрд долларов. Это на 6,4% выше, чем в мае, считают в МЭА.

Ранее сообщалось, что Эстония хочет уменьшить ценовой потолок на нефть из РФ в 18-м пакете санкций. Прибалтийская страна надеется, что остальные государства ЕС выступят в поддержку с таким предложением.