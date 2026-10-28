Европа рискует войти в зиму с пустыми хранилищами и газом дороже $1000

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубометров, и предстоящая зима с высокой вероятностью пройдет с котировками устойчиво выше $1000 — при этом ситуация принесет дополнительные доходы российским экспортерам, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Биржевые цены на природный газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубометров. По оценке портфельного Скрябина, под «кризисом» в данном случае следует понимать не столько дефицит газа, сколько зиму с высокими ценами — вероятно, устойчиво выше $1000.

Европа уже сталкивалась с гораздо более высокими котировками в 2022–2023 годах, однако, по словам эксперта, важно учитывать последствия для потребителей и отдельных отраслей.

Нынешнее подорожание связано с сочетанием двух факторов: геополитической эскалации на Ближнем Востоке, включая атаки на танкеры в Ормузском проливе и удары по Саудовской Аравии, и структурно низкого уровня запасов в европейских хранилищах. На конец сентября их заполненность составляла около 74,6% — минимум для этой даты за десятилетие.

«Высокие цены скорее побуждают компании активнее закачивать газ, используя оставшийся теплый период до наступления морозов. Одновременно дорожает и само пополнение запасов. С учетом рекордно низкой стартовой базы даже ускоренная закачка вряд ли позволит полностью сократить отставание к началу зимы», — пояснил Скрябин.

На мировом рынке эта ситуация приводит к росту цен на СПГ. Поставки перенаправляются туда, где выше спрос и цена, в том числе могут перераспределяться с азиатского рынка в пользу европейского. В котировках уже учитываются ожидания полного отказа Европы от российского СПГ с января. Потеря еще одного источника поставок при и без того напряженном балансе создает дополнительный риск подорожания.

Для России и российских экспортеров газа такая ситуация означает дополнительные доходы. Дальнейшая динамика цен до конца года будет зависеть прежде всего от погоды, которую невозможно предсказать, и развития событий на Ближнем Востоке.

«Если деэскалации и восстановления экспорта СПГ не произойдет, а зима окажется холодной, цены, скорее всего, превысят текущие уровни», — резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.