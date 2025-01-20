Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным по газу для Словакии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по поводу поставок газа Словакии, сообщает РИА Новости .

Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным уже на этой неделе. Он добавил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также побеседует с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на данную тему.

По словам президента Турции, он предложил окончательно решить вопрос удовлетворения потребности Словакии в газе с помощью договора с Россией, потому что Киев запретил транзит российского «голубого топлива» через территорию Украины.

Эрдоган уточнил, что переговорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Тот дал свое согласие на решение вопроса о поставках «голубого топлива» посредством переговоров с Россией.

Ранее стало известно, что РФ будет поставлять газ Приднестровью в формате гуманитарной помощи. Маршрут транзита определят в ходе дополнительных переговоров.