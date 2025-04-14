Эксперты: ЦБ не будет снижать ключевую ставку в апреле

Эксперты считают, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 25 апреля. Для дальнейших решений по ставке будут иметь значение текущая инфляция, прогнозы на конец года и ситуация с «торговыми войнами» президента США Дональда Трампа, сообщает rg.ru «Российская газета» .

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что, учитывая риторику главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ставка в апреле останется на прежнем уровне. ЦБ планирует подходить к этому вопросу аккуратно.

«Банку России нужно убедиться в том, что замедление темпа роста цен устойчиво. И нужно оценить риски, связанные с мировой торговлей, а это предполагает, что ЦБ будет осторожен», — объяснил Латыпов.

По оценке главного экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, рост цен в середине апреля соответствует диапазону инфляции 6,5–7,5% в годовом выражении, при этом снижение ставки в планы ЦБ не входит. Цикл снижения, по его мнению, начнется в июне–июле — с 21 до 19%. Подробнее об этом можно говорить после пересмотра прогнозов по инфляции вниз.

«Укрепление валютного курса в первом квартале 2025 года создает предпосылки для пересмотра прогнозов уже на апрельском заседании», — заявил Исаков.

Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ заявила, что ключевая ставка не будет бесконечно на высоком уровне. Также глава ЦБ РФ отметила, что увеличение ключевой ставки до 21% позволило ослабить инфляционное давление на население и бизнес.