Эксперты рассказали о падении спроса на красную икру

Спрос на красную икру упал, несмотря на то, что этот продукт стал более доступен в 2025 году, сообщает ТАСС .

Эксперты отмечают снижение цены на красную икру в два раза.

«Средняя минимальная цена стандартной баночки 90-95 г в конце прошлого года была около 1 100 руб., сейчас — примерно 644 руб.», — рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Минимальная цена за 1 кг снизилась примерно в 1,5 раза — с порядка 11 тыс. до около 6 900 руб.

Однако спросом этот традиционный новогодний продукт уже не пользуется. По словам экспертов, это связано с тем, что россияне стали в целом экономить на продуктах.

Так, независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин отметил, что россияне все больше уходят в режим экономии, особенно на дорогих продуктах, выбирая при этом альтернативы или совсем отказываясь от лишних трат.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что бутерброды с красной икрой могут представлять опасность для здоровья из-за высокой жирности и риска заражения инфекциями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.