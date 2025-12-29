Диетолог предупредила об опасности бутербродов с красной икрой

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что бутерброды с красной икрой могут представлять опасность для здоровья из-за высокой жирности и риска заражения инфекциями, сообщает «Вечерняя Москва».

Бутерброды с красной икрой традиционно присутствуют на праздничных столах, однако такая закуска может негативно сказаться на здоровье. Соломатина объяснила, что сочетание икры, сливочного масла и хлеба создает чрезмерную жировую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«Почти все ингредиенты содержат большое количество жиров: икра — омега-3 жирные кислоты, масло — насыщенные жиры, а хлеб, являясь быстрым углеводом, только усиливает нагрузку на пищеварение. Организму сложно расщепить такое сочетание продуктов», — пояснила Соломатина.

Врач отметила, что людям без проблем с желудочно-кишечным трактом безопасно съесть не более одного-двух таких бутербродов. При превышении этой нормы могут возникнуть тяжесть и неприятные ощущения в животе. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, рекомендуется ограничиться одним бутербродом и употреблять его с осторожностью.

Соломатина посоветовала заменить сливочное масло на творожный сыр или авокадо, а пшеничный хлеб — на крекеры или корзиночки из цельнозерновой муки. Также врач рекомендовала обязательно добавлять к закуске овощи, так как клетчатка способствует лучшему перевариванию и снижает уровень «плохого» холестерина.

Также специалист предупредила, что красная икра может быть источником бактерий и вызывать инфекционные заболевания, сопровождающиеся диареей, расстройством желудка и рвотой.

