Эксперт ВШЭ Кашин: цены на импортные товары в России упадут из-за торговых войн

Торговые войны США с Китаем приведут к тому, что импортные товары в России подешевеют. КНР рассматривает российский рынок как один из самых привлекательных, заявил в интервью URA.RU директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Китая из-за желания сделать «расцепку» экономик двух стран и снизить долю КНР в американском импорте, избавив тем самым Вашингтон от зависимости от одного из своих главных соперников.

Кашин считает, что введение Трампом повышенных пошлин может ударить по обеим странам. Он прогнозирует, что в ходе возможных переговоров произойдет откат тарифов. Трамп, скорее всего, согласится их понизить.

Если пошлины все равно будут высокими, то Китай начнет искать альтернативные американскому рынки сбыта. Он уже присматривается к РФ. Эксперт считает, что в результате поток товаров из КНР в Россию может увеличиться, а цены на них снизятся.

Кашин отметил, что первый шаг к этому уже сделан — юань снизился по отношению к рублю. Кроме того, из-за потока товаров в РФ может усилиться конкуренция между компаниями, что повлияет на формирование цен на продукцию.

Ранее Трамп повысил пошлины для Китая до 145%. После этого Пекин решил увеличить тарифы на товары из США до 125%.