Дональда не остановить: Трамп повысил пошлины для Китая до 145%

Президент США Дональд Трамп повысил торговые пошлины на товары из Китая до 145%, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. В последний раз республиканец поднимал тарифы на китайский импорт с 84% до 125%.

Трамп продолжает повышать пошлины для КНР вопреки тому, что он решил на 90 дней отложить введение аналогичных тарифов для других государств. По словам американского лидера, он решил объявить отсрочку в пошлинах из-за «чрезмерной обеспокоенности» людей. Ситуация после объявления о введении тарифов стала «довольно мрачной», признавал Трамп.

Американский лидер также заявлял, что торговые партнеры США «умирают от желания заключить сделку». По словам Трампа, страны начали «целовать его в задницу».

Американский президент объяснял введение 104-процентных пошлин для Китая «возмездием» за годы, когда китайцы «обдирали» американцев.

С недавних пор «торговая война» между КНР и США начала обостряться. Еще 7 апреля Трамп угрожал Поднебесной новыми пошлинами в 50%, если китайцы не отменят свои ответные меры на его тарифы.