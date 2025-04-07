Мировой рынок, держись: Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% с 9 апреля

Трамп потребовал от Китая отмену ответных мер и пригрозил новыми пошлинами в 50%

США введут против КНР дополнительные торговые пошлины в 50%, если Китай не отменит свое решение об ответных мерах на американские тарифы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . По его словам, новые пошлины в отношении Пекина могут ввести уже с 9 апреля.

Таким образом Трамп прокомментировал решение китайских властей о вводе новых 34-процентных пошлин в отношении товаров из США. Американский лидер заявил, что Пекин пошел на этот шаг «в дополнение к уже рекордным тарифам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным валютным манипуляциям».

Трамп добавил, что он предупреждал о том, что любую страну ждут новые усиленные пошлины, если она введет против США ответные тарифы.

«Поэтому, если Китай не отменит свое 34-процентное увеличение сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины для Китая в размере 50%, начиная с 9 апреля», — написал хозяин Белого дома.

Трамп также объявил, что США прекратят все переговоры по запрошенным КНР встречам, если Поднебесная не отменит свои пошлины.

«Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнутся немедленно», — добавил президент США.