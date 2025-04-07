Мировой рынок, держись: Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% с 9 апреля
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США введут против КНР дополнительные торговые пошлины в 50%, если Китай не отменит свое решение об ответных мерах на американские тарифы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, новые пошлины в отношении Пекина могут ввести уже с 9 апреля.
Таким образом Трамп прокомментировал решение китайских властей о вводе новых 34-процентных пошлин в отношении товаров из США. Американский лидер заявил, что Пекин пошел на этот шаг «в дополнение к уже рекордным тарифам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным валютным манипуляциям».
Трамп добавил, что он предупреждал о том, что любую страну ждут новые усиленные пошлины, если она введет против США ответные тарифы.
«Поэтому, если Китай не отменит свое 34-процентное увеличение сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины для Китая в размере 50%, начиная с 9 апреля», — написал хозяин Белого дома.
Трамп также объявил, что США прекратят все переговоры по запрошенным КНР встречам, если Поднебесная не отменит свои пошлины.
«Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнутся немедленно», — добавил президент США.