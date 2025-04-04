Ответные меры: КНР вводит пошлины в 34% на американские товары

Китай вводит ответные пошлины в 34% на американские товары

Китайские власти приняли решение о введении дополнительных пошлин в размере 34% на товары из США, сообщает «Интерфакс» .

Об этом написал The Global Times, ссылаясь на министерство коммерции КНР.

В китайском ведомстве особо отметили, что это ответные пошлины, которые вводятся на объявленные США. Эти меры азиатская страна начнет применять с 10 апреля.

Еще министерство коммерции Китая заявило, что планирует ввести меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, применяющихся при производстве высокотехнологических продуктов, среди которых и компьютерные чипы. В частности, речь в заявлении идет о гадолинии и иттрии.

Еще Пекин уточнил, что из-за пошлин Вашингтона подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).

На этой неделе американский лидер Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. США вводят пошлины на поставляемую продукцию из Евросоюза в размере 20%, КНР (34%), Тайваня (32%), Южной Кореи (25%), Индии (26%) и других государств.