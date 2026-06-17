«Киску полизать хотите»: уфимка получила странное предложение от косметолога

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Жительница Уфы пострадала от рук недобросовестного косметолога, а затем получила от нее странное предложение про «полизать киску»*, сообщает Mash Batash .

По словам девушки, она проходила курс омоложения у косметолога. Однако врач выполнила процедуру неправильно: у пациентки опухло лицо, появилось воспаление.

Девушка написала заявление в полицию. Между тем косметолог продолжила свою деятельность и даже рекламировала свои услуги в соцсетях. А недавно врач прислала пожаловавшейся на нее пациентке странное развратное сообщение.

«Администратор сказала, что вы киску мою хотите полизать. В понедельник смогу вас принять», — написала косметолог.

Вероятно, женщина этим сообщением хотела отомстить пациентке за заявление и оскорбить ее.

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