«Киску полизать хотите»: уфимка получила странное предложение от косметолога
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Жительница Уфы пострадала от рук недобросовестного косметолога, а затем получила от нее странное предложение про «полизать киску»*, сообщает Mash Batash.
По словам девушки, она проходила курс омоложения у косметолога. Однако врач выполнила процедуру неправильно: у пациентки опухло лицо, появилось воспаление.
Девушка написала заявление в полицию. Между тем косметолог продолжила свою деятельность и даже рекламировала свои услуги в соцсетях. А недавно врач прислала пожаловавшейся на нее пациентке странное развратное сообщение.
«Администратор сказала, что вы киску мою хотите полизать. В понедельник смогу вас принять», — написала косметолог.
Вероятно, женщина этим сообщением хотела отомстить пациентке за заявление и оскорбить ее.
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