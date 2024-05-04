Эксперт спрогнозировал, когда Европа сможет отказаться от угольной генерации

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Европа сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации. Этому будут способствовать несколько факторов, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, на данный момент в Европе развивают возобновляемую энергетику.

«Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу». Игорь Юшков Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

Юшков добавил, что если бы и атом, и газ одновременно все выдавливали, то от всего было бы трудно отказаться. Также «подспорьем» для отказа от угольной генерации станет деинсдустриализация в Европе, которая продолжается и сейчас.