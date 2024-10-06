Директор по исследованиям компании «Имплемента», профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова заявила, что переговоры Москвы и Пекина по магистральному газопроводу «Сила Сибири 2» стали более сложносочиненными, сообщает РИА Новости .

Она предположила, что в ходе переговоров стороны рассматривают не только вопрос о стоимости российского газа, но и ресурсную базу, строительство трубопроводной системы, а также, вероятно, участие Китая в разработке месторождений на территории России.

Эксперт отметила, что Китай намерен получить дешевое топливо, сопоставимое цене газа для внутреннего рынка США, то есть 70–80 долларов за 1 тыс. кубометров. На российском внутреннем рынке сохраняется аналогичный уровень.

«Нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива — вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране», — заключила Белова.

«Сила Сибири 2» — это проект, направленный на организацию поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии. Объем поставок составит 50 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что «Газпром» возобновил поставку газа в Китай по «Силе Сибири». На газопроводе проводились плановые профилактические работы, которые осуществляются ежегодно весной и осенью.