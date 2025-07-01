В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» меняют верхний слой покрытия

На федеральной дороге М-2 «Крым» на участках с 22-го по 34-й км в прямом и обратном направлении в Подольске и Ленинском округе ведутся работы по замене покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Чтобы устранить дефекты и восстановить ровность на изношенных участках, дорожники фрезеруют старое покрытие и укладывают новое по технологии объемно-функционального проектирования. Это позволяет сделать асфальтобетон более устойчивым к деформациям и колееобразованию. Всего с помощью слоев износа обновят 20 км покрытия на трассе. В планах ФКУ «Центравтомагистраль» завершить работы в августе текущего года.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Для минимизации неудобств и исключения дорожных заторов ремонт выполняется преимущественно в ночные часы.

Федеральная трасса М-2 «Крым» — одна из ключевых транспортных артерий, соединяющих Москву с южными регионами страны. Ежедневно здесь проезжает более 170 тыс. автомобилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.