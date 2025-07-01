Минэкологии приглашает поучаствовать в конкурсе Российского экологического общества

сегодня в 15:49

Продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе научно-исследовательских проектов, организованном Российским экологическим обществом. Конкурс направлен на выявление творческого и интеллектуального потенциала школьников, студентов и аспирантов, стимулирование их научно-исследовательской деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования. Информационную поддержку конкурсу в Подмосковье оказывает Минэкологии региона. Заявку можно отправить до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«У молодежи Подмосковья традиционно высок интерес к экологии, природоохранной работе. Недавно это вновь подтвердилось в ходе нашей традиционной ярмарки экологических проектов. Российское экологическое общество — наш давний друг и партнер, поэтому я приглашаю молодых людей, у которых есть оригинальные идеи и разработки в сфере экологии, попробовать свои силы в конкурсе РЭО», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Биоэкология», «Экологическое право и социальная экология» и «Промышленная и прикладная экология». Принимаются самостоятельные, законченные научно-исследовательские работы учащихся школ, студентов и аспирантов, выполненные в рамках соответствующих направлений.

С информацией об участии можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки через платформу «Яндекс. Формы» (ссылка на форму).

Проекты необходимо отправить на почту: region@ecosociety.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.