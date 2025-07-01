В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль «Традиция»

12 июля в музее-заповеднике А. С. Пушкина и парке Захарово, Одинцовский г. о., состоится фестиваль «Традиция». В этом году «Традиция» отмечает свое 10-летие, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Традиция» — это музыкально-литературный семейный фестиваль, созданный в тандеме писателя Захара Прилепина с режиссером и художественным руководителем Нового театра Эдуардом Бояковым.

На один день усадьба и парк Захарово становятся пикником под открытым небом со множеством творческих локаций. Для посетителей будут работать 7 основных площадок, на которых состоятся концертные программы от группы «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», «Кукуруза», а также выступления Таисии Краснопевцевой, Евгении Смольяниновой, Джанго, Маши Макаровой и других исполнителей. В программе фестиваля лекции писателя Захара Прилепина, режиссера Эдуарда Боякова, философов Бориса Акимова и Олега Степанова, спектакль Игоря Караулова, презентация книги Анны Ревякиной и еще много интересного. Для детей на Большой поляне состоится «Мастерская ремесел», где можно будет сделать авторское украшение, смастерить куклу, научиться чеканке и сыграть в старинные русские игры. Завершится фестиваль праздничным гала-концертом в честь 10-летия фестиваля «Традиция».

Подробная программа фестиваля на официальном сайте.

Вход свободный. 0+

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта «Семья», Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа Московской области.

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