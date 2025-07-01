Более 1,4 тыс аварийных деревьев убрали в Подмосковье с начала года
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
С территории лесного фонда Московской области в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Мособллес» с начала года убрано 1 426 аварийных деревьев, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что сформирован топ-5 лесничеств по количеству убранных деревьев:
- Подольское — 214;
- Ступинское — 190;
- Волоколамское — 182;
- Сергиево-Посадское — 137;
- Истринское — 112.
Как определяют аварийные деревья.
Дерево считается опасным, если:
- находится в 100-метровой зоне от населенного пункта;
- имеет структурные повреждения (гниль, обрыв корней, опасный наклон);
- угрожает имуществу или здоровью людей.
Куда жаловаться.
Решение о вырубке принимают после проверки обращений граждан через: единый центр управления регионом, портал «Добродел», сайт Комлесхоза.
Самовольная рубка запрещена, даже если дерево аварийное.
Нарушителям грозит:
- Штраф (до 500 тыс. руб. для юрлиц);
- Возмещение ущерба;
- Уголовная ответственность при ущербе свыше 5 000 руб.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.