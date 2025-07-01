Более 1 тыс участников вышли на старт серии Gran Fondo Russia-2025 в Дмитрове

Любителям велопрогулок и гонок были предложены классическая дистанция на 30 км и два нестандартных маршрута на 45 км и 88 км. Велозаезд шел на территории парка «Волен». Этап велосерии Gran Fondo в Дмитрове в этом году стал особенным. Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый велозаезд Gran Fondo в России.

Сезон Gran Fondo Russia-2025 в Московской области был открыт в Волоколамске. Третий заезд пройдет 24 августа в Серпухове, а заключительный старт сезона в Московской области состоится в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следить за стартами и новостями, а также подавать заявки на участие можно на сайте: granfondo.ru.

Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.