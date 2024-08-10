Эксперт предсказал рост цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из России

Эксперт Юшков: цены на газ в ЕС на опасениях могут вырасти, но не как в 2022 г

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти на несколько сотен долларов за 1 тыс. кубометров на фоне опасений остановки транзита газа через Украину из РФ, сообщает «Прайм» .

«Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен. <…> Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров», — считает Юшков.

Он подчеркнул, что в связи с возможной остановкой транзита газа Австрия, которая является получателем транзитного российского «голубого топлива», начала отбор из подземных газохранилищ. Вероятно, что страна ищет альтернативного продавца.

Эксперт добавил, что транзитные объемы через Украину не такие большие, чтобы цены выросли до нескольких тысяч долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксированных в 2022 году.

С 6 августа украинские силы атакуют территорию Курской области. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. По итогам 2023 года «Газпром» поставил в Евросоюз около 15 млрд кубометров газа.

В прошедшую пятницу цены на «голубое топливо» в Европе превысили 455 долларов за 1 тыс. кубометров. Это ценовой максимум с начала текущего года.