Эксперт Некрасов дал главный совет по использованию криптобирж в России

Не следует использовать криптобиржи для хранения средств, а для трейдинга нужно выбирать крупные децентрализованные площадки, сообщил РИАМО сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Главный совет, который можно дать россиянам, — не использовать криптобиржи для хранения средств, не держать на биржах больше, чем используется в активном трейдинге, и тщательнее выбирать торговые площадки, отдавая предпочтение крупным децентрализованным криптобиржам, подчеркнул эксперт.

Если биржа используется как обменник, то после выполнения обменной операции стоит сразу выводить средства на личный кошелек, рекомендовал специалист.

«Из-за недружественного законодательства в отношении криптовалют в России криптоинвестор никак не защищен в случае каких-либо проблем у криптобиржи, поэтому надо помнить о том, что использование таких сервисов всегда несет высокие риски», — заявил Некрасов.

Ранее стало известно, что клиенты криптобиржи Beribit осаждали башню «Федерация» в Москве и требовали вернуть 400 млн вложенных рублей, которые они не могут снять со своих счетов уже несколько дней.

Beribit официально зарегистрирована в России и занимается обменом рублей на крипту, P2P, USDT и активами.