В Москве клиенты криптобиржи Beribit сутки пытаются вернуть около 400 млн рублей

Клиенты криптобиржи Beribit сутки сидят у офиса компании в «Москва-Сити» и пытаются вернуть около 400 млн рублей. Сотрудники хотели покинуть здание через черный выход, однако их вернули обратно, сообщает SHOT.

На место прибыли сотрудники полиции. Свыше 50 вкладчиков требуют вернуть деньги, которые заморозили несколько дней назад. Они жду у офиса с утра 26 апреля. Люди периодически бегают за сотрудниками, которые хотят домой.

На данный момент работники пообещали вернуть 50% вложений. Но некоторые из собравшихся вкладчиков уверены, что денег на счетах биржи нет.

29 марта в офисе Beribit в «Москва-Сити» провели обыски, связанные с финансированием из-за рубежа террористов, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле».