Эксперт Красильников: поставки картофеля из Египта и КНР в РФ резко выросли

Россия с начала года нарастила поставки картофеля из Египта, Китая и даже Пакистана в связи с нехваткой этого овоща, заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников, сообщает URA.RU .

К апрелю-маю запасы картофеля с прошлого сезона сократились на 30%, а у некоторых производителей и вовсе закончились. Россия в конце января разрешила беспошлинные поставки картофеля, в связи с чем импорт этого овоща увеличился.

Всего в 2025 году из-за рубежа завезено 350 тыс. т картофеля, что на 250 тыс. т больше, чем в прошлом. Больше всего поставок было из Египта — 200 тыс. т, на втором месте Китай — 75 тыс. т. Также 32 тыс. т картофеля было ввезено из Белоруссии, еще 5 тыс. т — из Пакистана.

При этом цены на данный овощ не снижаются. Красильников отметил, что сезонное снижение стоимости можно ожидать после получения продукции раннего урожая 2025 года, а он зависит от погоды.

Эксперт считает, что в первой декаде июня можно будет рассчитывать на снижение цен в опте, а во второй половине июня упадут и розничные цены.

Ранее стало известно, что цены на картофель в России выросли до исторического рекорда. Средняя стоимость овоща за 1 кг составила 85,4 рубля.