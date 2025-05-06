Цены на картофель в России выросли до исторического рекорда

По состоянию на 28 апреля текущего года средняя стоимость картофеля за 1 кг составила 85,4 рубля, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает «Коммерсант» .

Снижение урожайности и недостаток посевных площадей привели к уменьшению запасов картофеля в России. С начала года его оптовая стоимость выросла более чем на 85%, а к прошлой весне — в 4,4 раза. Розничные цены за год увеличились в 2,8 раза. К концу апреля стоимость картофеля на полках магазинов достигла 85,4 рубля за 1 кг, что почти в три раза выше, чем в прошлом году.

По данным участников рынка, в конце апреля 2024 года средняя оптовая цена на столовый картофель составила 46,3 рубля за килограмм, что на 85,2% больше, чем в начале года. Это рекордная цена за всю историю наблюдений.

По информации «АБ-Центра», 2 мая картофель в опте стоил в среднем 51,1 рубля за 1 кг. За месяц цена выросла на 20,5%, а за год — в 4,4 раза. В «Руспродсоюзе» оценили среднюю стоимость картофеля в оптовой закупке на 2 мая в 47,6 рубля за килограмм. За месяц цена выросла на 25%.

Как отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, рост цен на картофель связан с сокращением запасов, недостатком хранилищ, а также энергозатратностью и повышенным спросом.

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