Цена золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота в первый раз в истории перешагнула отметку 3400 долларов за унцию. Суммарно цена выросла на 2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На нью-йоркской бирже Comex стоимость золота выросла на 72,04 доллара или 2,16% по сравнению с данными прошлого закрытия. Цена тройской унции составила 3400 долларов. При этом майский фьючерс на серебро подорожал на 1,22% — до 32,868 долларов за унцию.

Спрос на золото растет в качестве надежного актива в случае геополитической неопределенности или же напряженности в экономике мира. Эксперты рекомендуют не приобретать его из-за предельной исторической стоимости.

Ранее сообщалось, что инвестиции в спотовое золото в рублях имели наиболее высокую доходность.