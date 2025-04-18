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Инвестиции в спотовое золото в рублях имели самую высокую доходность в 2024 году

Инвестиции средств в спотовое золото в рублях в 2024 году продемонстрировали самую высокую доходность в сравнении с иными инструментами инвестирования в этот драгметалл на всем рынке РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор SberCIB Investment Research.

Доходность инвестиций в спотовое золото в рублях в прошлом году достигла отметки в 39%.

На втором месте по прибыльности оказалось вложение средств в БПИФы на золото (38%). На третьем — фьючерс на золото (36%).

При этом доходность акций фирм, которые занимаются добычей этого драгоценного металла, достигла отметки только в 9%.

Ранее сообщалось, что июньские фьючерсы на золото превысили отметку 3 350 долларов за тройскую унцию.