На похоронах не будет, а дом получит: кому достанется жилье Кашпировского в США

Дом психотерапевта Анатолия Кашпировского в Калифорнии перейдет по наследству его сыну Сергио Монтане, который отказался прилетать на похороны отца в Россию, сообщает SHOT .

Кашпировский приобрел недвижимость в городе Ла-Кинта в 2013 году. Он отдал за нее около 340 тыс. долларов (29,1 млн рублей) и оформил дом на дочь Елену. Через несколько месяцев рядом появился второй дом стоимостью около 300 тыс. долларов (25,7 млн рублей), он уже был связан с Монтаной.

После смерти дочери психотерапевта в 2018 году право собственности на первый дом перешло снова Кашпировскому, а сама Елена постоянно жила в Торонто. В калифорнийском доме с 2014 года поселились Монтана с женой Сьюзан и их сыном Шоном.

Позже семья сына Кашпировского стала менять планировку участка без всех согласований. Из-за выявленных там нарушений накопились штрафы примерно на 1 тыс. долларов (85,6 тыс. рублей). Эти штрафы приходили Кашпировскому как официальному владельцу недвижимости. Ему также пришлось решать вопрос с ремонтом протекавшей крыши.

На входе в дом Сергио, который родился в Нью-Йорке и болеет за New York Yankees, повесил флаг любимой бейсбольной команды.

Сейчас в доме живут 51-летний Сергио и его 28-летний сын Шон. С женой сын психотерапевта развелся, она переехала в Вирджинию.

На днях запустили процесс вступления в наследство, после этого дом должен перейти в собственность Монтане.

Ранее российскую недвижимость Анатолий Кашпировский переписал на жену Гулизар Чалбашову. Это произошло еще до его смерти. Супруга также получала гонорары за его сеансы.

Кашпировский скончался 3 октября утром в Боткинской больнице, куда его госпитализировали 29 сентября с жалобами на резкое снижение давления. Его похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище.

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. Он утверждал, что может лечить людей удаленно. Известность пришла к психотерапевту, когда он в 1988 году провел сеанс дистанционного лечения россиянке Ларисе Грабовской. В прошлом году у Кашпировского родилась дочь. Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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