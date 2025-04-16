Золото бьет рекорды: июньские фьючерсы превысили 3 350 долларов за унцию

На Нью-Йоркской товарной бирже COMEX зафиксирован исторический максимум стоимости июньских фьючерсов на золото, пишет ТАСС .

Цена впервые преодолела отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, продолжив восходящий тренд на фоне геополитической нестабильности и инфляционных ожиданий.

Параллельно укрепляются позиции нефти: июньский фьючерс Brent на ICE прибавил 1,63%, достигнув 65,91 долларов за баррель. Одновременно контракты WTI с поставкой в июне 2025 года выросли на 2,37% — до 62,56 долларов за баррель.

Рост котировок сырьевых активов отражает переток капитала в защитные инструменты, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в ближайшей перспективе, считают эксперты.

С начала 2024 года золото подорожало уже более чем на 18%, значительно опережая другие традиционные активы.