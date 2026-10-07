Жителям Подмосковья объяснили, как получить справку об отсутствии долга за ЖКУ

Жители Подмосковья могут заказать справку об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги и выписку из финансово-лицевого счета онлайн, без посещения офиса, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области разъяснил порядок получения справок онлайн. Услуга доступна в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Выписки и справки выдают собственникам или зарегистрированным жильцам.

Для подачи заявки нужно выбрать «Отправить обращение», затем «Расчеты и начисления» и «Выдача справок». Далее необходимо указать тип справки и отправить заявку, при необходимости приложив фотографии документов.

Срок ответа на обращение в личном кабинете составляет один день, выдачи справок — три рабочих дня. Справку об отсутствии задолженности предоставляют через 3–5 дней после полной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряет новые цифровые технологии. Основные вопросы жителей касаются возникновения задолженности и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение в жилом помещении. По словам Мурашова, анализ показал снижение числа обращений, работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.