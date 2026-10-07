В Подольске сносят аварийное здание бывших мастерских

Демонтаж бывших гаражных мастерских в поселке Поливаново городского округа Подольск планируют завершить до середины октября, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Росинкином проезде в поселке Поливаново сносят аварийное нежилое здание бывших мастерских. Демонтаж ведут в рамках договора о комплексном развитии территории. Работы планируют завершить до середины октября.

Одноэтажное строение площадью около 525 квадратных метров состоит из шести помещений и находится рядом с жилой застройкой. Ранее здесь работали гаражные мастерские по ремонту и обслуживанию автопарка больницы № 1 им. Н. А. Алексеева. В середине 2010-х годов здание вывели из эксплуатации, после чего оно пустовало и постепенно разрушалось.

Жители обращались с просьбами снести заброшенное сооружение и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.

Всего в городском округе Подольск выявили 526 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени 426 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 81% от общего количества. Работу продолжат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.