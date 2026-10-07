Россияне сохраняют право на страховую пенсию при переезде за границу

Переезд на постоянное жительство за рубеж не лишает гражданина назначенной в России страховой пенсии. Для продолжения выплат нужно подать заявление и ежегодно подтверждать факт нахождения в живых, сообщает Газета.ru .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил: заявление о выезде принимают не раньше чем за месяц до предполагаемой даты. Его можно подать в Социальный фонд России, через «Госуслуги» или многофункциональный центр по месту выплаты пенсии.

Деньги перечисляют в рублях на счет в российской кредитной организации. Получать их может и представитель по доверенности. Пенсионер выбирает доставку через банк или почту.

Документ о нахождении в живых выдает российский нотариус или компетентный орган иностранного государства. Подтвердить этот факт можно также заявлением на «Госуслугах» или лично в подразделении Соцфонда, российском дипломатическом представительстве либо консульстве.

Без подтверждения выплаты приостановят. После подачи документов их возобновят с первого числа следующего месяца, если с прекращения прошло не больше десяти лет. За пропущенный период выплатят пенсию максимум за три года до восстановления перечислений.

При переезде между зарубежными странами пенсионер должен уведомить орган, выплачивающий пенсию, и сообщить новый адрес.

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