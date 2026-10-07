Онищенко заявил, что женщины могут рожать до 60 лет

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что 60-летняя жительница китайской провинции Хэнань родила дочь через два года после рождения сына.

«В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет», — сказал Онищенко.

Академик РАН добавил, что женщина может стать матерью в 60, если у нее здоровый гормональный фон, хорошая генетика и медицинская поддержка.

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