USD
Доллар США
85,71
0.92 %
EUR
Евро
96,03
0.73 %
CNY
Китайский Юань
12,80
1.18 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,34
0.92 %

Онищенко заявил, что женщины могут рожать до 60 лет

Здравоохранение

Фото - © Медиасток.рф

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, сообщает РИА Новости.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что 60-летняя жительница китайской провинции Хэнань родила дочь через два года после рождения сына.

«В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет», — сказал Онищенко.

Академик РАН добавил, что женщина может стать матерью в 60, если у нее здоровый гормональный фон, хорошая генетика и медицинская поддержка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.