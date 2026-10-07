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26% предпринимателей и руководителей работают свыше 80 часов в неделю

Более четверти опрошенных российских предпринимателей и руководителей тратят на работу свыше 80 часов в неделю, еще 34% — от 60 до 80 часов, сообщает Газета.ru .

Точка Банк и страховая компания «Лучи» опросили более 1,2 тыс. предпринимателей и руководителей из российских городов. Около 61% участников редко отдыхают, полностью передавая контроль над бизнесом другим людям.

Главными источниками напряжения стали непредсказуемость рынка (34%) и финансовая нестабильность (33%). Личные и семейные обстоятельства беспокоят 22%, перегрузка — 18%, ответственность за сотрудников — 16%, принятие решений в одиночку — 11%.

Об изменении рабочего поведения при стрессе сообщили 45% опрошенных. Каждый четвертый откладывает или избегает сложных задач, 24% усиливают контроль и реже делегируют. Только 15% осознанно сокращают нагрузку или перераспределяют работу.

«Понять, что стресс начал влиять на работу, можно по снижению концентрации, росту числа ошибок, раздражительности и откладыванию важных разговоров. Полезно в течение семи-десяти дней отслеживать качество решений, внимание и взаимодействие с людьми», — объяснила психолог и психоаналитический психотерапевт компании «Лучи» Софья Юдинцева.

Общение с другими предпринимателями помогает справляться с нагрузкой 21% респондентов и снижает ощущение изоляции.

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